Los aficionados albirrojos fueron los que más se quejaron en redes sociales de la asignación de Roldán para el partido, que significa mucho para ellos porque están en el último lugar de la Liga Águila y su clásico rival se encuentra peleando por el liderato del torneo.

Sin embargo, la mayoría de hinchas de Santa Fe no está al tanto del historial de resultados de los clásicos bogotanos con Roldán como juez central. De los nueve partidos entre Millonarios y Santa Fe que ha pitado el árbitro Fifa, tres terminaron con triunfo para los ‘leones’, dos fueron victorias para los azules y cuatro concluyeron igualados.

Según la casa de apuestas Rushbet, el favorito para el partido de este jueves es Millonarios. La victoria de los locales paga 1,95 veces el dinero apostado, el triunfo de Santa Fe entrega 4 veces lo jugado y el empate tiene una cuota de 3,2.

Tan masiva fue la reacción de los hinchas de Santa Fe y Millonarios a la noticia de que Roldán juzgaría el partido que el árbitro se hizo tendencia en Twitter Colombia. Estas fueron algunas de las opiniones que se generaron al respecto:

-No me voy a volver a estresar con los temas relacionados con Santa Fe…

*Pita Roldán el clásico*

– pic.twitter.com/6pPa3CskDI

— Fabio Mateus 🇮🇩 #OP10 (@_FabioMateus_) March 27, 2019