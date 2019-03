Lo que piensa ese medio de comunicación sobre la crisis de resultados que vive Santa Fe, equipo que está en el último puesto de la Liga Águila, fue presentado como ‘ñapa’ después de su tradicional sección ‘1,2,3’. El editorial de CM& criticó fuertemente a Juan Andrés Carreño, presidente de la institución, y varios jugadores del plantel.

Como punto de partida de sus críticas, CM& acotó: “Santa Fe está al borde del precipicio, en uno de los peores momentos de su historia”. Acto seguido, comenzó la catarata de críticas para Carreño.

“Cuando César Pastrana encargó a Carreño la presidencia del club, supusimos que por su amor al equipo haría una buena gestión directiva. ¡Que equivocación! La presidencia de Carreño pasará a la historia como el directivo que condujo al equipo al último lugar y lo sacó de todos los torneos internacionales”, señaló el informativo.

Sobre los jugadores que el directivo contrató para este semestre, CM& opinó: “Vendió, cedió, prestó todo lo bueno y contrató remiendos, exjugadores y futbolistas que son más alcohólicos anónimos que jugadores”.

El noticiero nocturno entre semana del Canal 1 libró de toda responsabilidad de la crisis al técnico Gerardo Bedoya, aunque en tono irónico: “(Carreño) Improvisó a quien fuera un buen jugador (Bedoya) como técnico y que no tiene noción de dirigir un equipo. No es su culpa. Si se contrata a quien no sabe cómo se hace un edificio para que lo construya, está asegurado el desastre”, señaló el informativo.

Las últimas palabras que CM& le dedicó a Carreño fueron: “Presidente improvisado que solo tiene buena voluntad y, suponemos, solo atiende órdenes”. A continuación, el video del fuerte editorial del noticiero sobre el presente que vive Santa Fe: