Vélez se sumó a las voces críticas que recaen por estos días sobre el combinado nacional dirigido por Arturo Reyes, que a partir de este sábado empezará su camino por uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio que otorga el campeonato sudamericano de la categoría.

La Selección Colombia Sub-23, más allá de que es local en este Preolímpico que se jugará desde el 18 de enero hasta el 9 de febrero. preocupa porque solo ganó dos de los siete partidos amistosos con los que se preparó para el campeonato y su juego en ellos dejó bastantes dudas.

En ese mismo sentido se pronunció Vélez este viernes durante su editorial. “Yo a esta selección la tengo bajo sospecha desde que comenzó su preparación. Con los jugadores llamados se puede hacer algo mejor que lo que se está haciendo. En el curso de los partidos realizados, más bajas que altas”, expresó el analista de fútbol.

El periodista insistió en que los favoritos del Preolímpico son Argentina y Brasil, porque tienen jugadores con mucho rodaje en los mejores equipos de la primera división de sus países y los técnicos de sus selecciones han podido trabajar más de lo normal con ellos, ya que no están en el fútbol europeo.

“Espero que le podamos pelear algo a Argentina y a Brasil. No somos favoritos. No tenemos ropa para ser favoritos. No somos candidatos para ir a Tokio. Los candidatos son Brasil y Argentina. Nosotros tenemos que pelearles una casilla, como seguramente lo harán Uruguay y Chile”, agregó Vélez.

Los diez equipos participantes están distribuidos en dos grupos, de los cuales los dos mejores equipos de cada zona en la primera ronda avanzarán a un cuadrangular final que definirá los dos clasificados a Tokio 2020. Colombia tendrá como compañeros de grupo a Argentina, uno de los grandes favoritos, Chile, Ecuador y Venezuela. La otra zona está integrada por Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia.

Vélez concluyó su opinión manifestando que era necesario advertir con anticipación la realidad: “No somos favoritos, no somos candidatos. Tenemos que ir a pelearles a Argentina y Brasil. No vamos a confundir la realidad. Lo normal sería que no clasificáramos. Es mejor advertir con tiempo porque nosotros no somos potencia en la categoría ni tampoco contamos con un equipo tan rodado como el que tienen Argentina y Brasil”.