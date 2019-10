Después de la derrota 4-2 en el clásico capitalino, Jorge Luis Pinto lamentó la presentación de sus dirigidos, pues la escuadra ‘embajadora’ quedó con 27 unidades y al borde de la eliminación, ya que no depende de sí para avanzar a los cuadrangulares semifinales.

“Nos vamos tristes, despidiéndonos de la gente que nos acompañó; es una noche nefasta, por lo menos para mí… No hay nada bueno”, dijo inicialmente en rueda de prensa.

Luego, se mostró autocrítico: “Los goles que recibimos son vergonzosos, estamos golpeados y yo soy el responsable”.

Posteriormente, fue consultado sobre si pensaba en renunciar y pidió dejar su respuesta para el final de la conferencia, momento en el que contestó:

“Esperemos al último partido, hoy no puedo responder si me voy”.

En la última jornada, Millonarios deberá visitar a Águilas de Rionegro, elenco que lucha por no descender.

"Noche nefasta. Errores que no le pasan a uno por la cabeza… A José Ortiz lo saqué por concepto técnico… Estamos heridos porque los goles que recibimos hoy son vergonzosos. Esperemos al último partido, hoy no puedo responder si me voy", Jorge L. Pinto, técnico de Millonarios. pic.twitter.com/7GELHX0xZp

