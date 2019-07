El hecho ocurrió a falta de 92 kilómetros para la meta, antes de empezar la zona montañosa y momento en el que se acercó al carro de asistencia médica para ser atendido, pese a que no se vio involucrado en ninguna caída y a que estaba pedaleando con normalidad.

Al galo le hicieron una curación, pero no pudo seguir con el ritmo del resto del lote, con el que rápidamente empezó a perder minutos. Luego, puso pie en tierra y entre lágrimas se retiró.

Thibaut Pinot no fue ayudado por el resto de sus compañeros, quienes al parecer recibieron la orden de seguir en el pelotón.

El francés estaba a 15 segundos del colombiano Egan Bernal, quien tomó la partida siendo segundo en la clasificación individual.

❌ @ThibautPinot looks hurt, he's with the medical vehicle.

❌ Thibaut Pinot semble blessé, il est à la voiture du docteur du Tour.#TDF2019 pic.twitter.com/GHuMeEElY4

