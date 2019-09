En una grabación, compartida en Twitter por la Fórmula 3, se observa cómo el carro se eleva por los aires varios metros, da algunas vueltas y cae sobre unas barras de seguridad.

Lo increíble del hecho es que a pesar de lo fuerte del accidente, Peroni se bajó del vehículo de carreras caminando y luego se subió a un carro de los servicios médicos.

De acuerdo con la publicación, Peroni no sufrió heridas de gravedad, pero se encuentra bajo observación médica.

El hecho ocurrió una semana después de un fatal accidente en Bélgica, donde el piloto francés Anthoine Hubert murió en Spa-Francorchamps.

A continuación, el video del impactante accidente:

We are all extremely relieved that Alex Peroni walked away from this crash during Race 1 in Monza.

He is currently under medical observation.#ItalianGP 🇮🇹 #F3 pic.twitter.com/UdlcFSIqBH

— Formula 3 (@FIAFormula3) September 7, 2019