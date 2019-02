View this post on Instagram

ULTIMO MOMENTO: plan de vuelo del piloto David Ibbotson. Errores básicos: se equivoca numero de la placa del avión y en Nivel (Niveau en frances) pone VFR O VUELO VISUAL, o sea acepta el desconocimiento de vuelo con instrumentos, clave para volar entre nubes sin visibilidad de una linea de horizonte. Esa noche sobre el Canal de la Mancha había muchas nubes y ola de frio. #justiciaparaemilianosala