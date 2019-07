De manera jocosa, Sagan, que se quedó con el maillot verde la regularidad de la competencia, interrumpió la celebración del ganador del Tour de Francia 2019 cuando levantó las manos para posar en la fotografía de equipo.

Eso causó gracia entre los ciclistas de Ineos que se rieron y esperaron a que Sagan saliera del marco para volver a brindar con las copas en alto, por el triunfo del colombiano.

El eslovaco pasó por un lado y, haciendo una señal de disculpa tanto a los ciclistas como a los fotógrafos que estaban enmarcando el brindis, tomó carrera y siguió su camino, en la última etapa del Tour.

Posteriormente, el equipo volvió a posar y por fin lograron tomar la fotografía.

A continuación, la interrupción de Peter Sagan:

A great Champagne moment 🥂🍾

And new for 2019, a photo bomb from @petosagan 🤣 #7eamINEOSpic.twitter.com/j99OsFzGS0

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 28, 2019