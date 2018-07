El ciclista tenía un fuerte dolor en la cadera, según informó EFE, pero por fortuna no sufre ninguna fractura. Aun así, será horas antes del inicio de la etapa 18, que el equipo Bora-Hansgrohe decidirá si Sagan sigue en la competencia.

El artículo continúa abajo

En el final de esta jornada, el eslovaco se vio muy maltratado y decepcionado. Sin embargo, subió a la tarima a recibir la camiseta verde del cual ya es virtual dueño. No obstante, de no terminar la competencia, Sagan la cederá a su principal perseguidor, Alexander Kristoff.

After a bad crash, @petosagan is finally here 💪

Après une chute, @petosagan rejoint enfin l’arrivée 💪#TDF2018 pic.twitter.com/LLm8FgWmq0

— Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018