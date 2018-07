Aun así el corredor del Quick Step se subió a su bicicleta y logró pasar la meta. Cuando fue examinado con más detalle se le encontró una fractura de rótula, según el diario AS, por lo que no pudo caminar por sí mismo.

Gilbert, sin embargo, se mostró optimismo pese a su lesión ya que en la caída él pensó que “me había hecho pedazos” y pudo ser peor.

No obstante, su rodilla terminó con una gran hinchazón, según la imagen que él mismo compartió a través de su cuenta de Twitter.

When you have a broken knee cap and decide to keep going for another 60km 🤕 pic.twitter.com/cGoidtQH3w

Por su hazaña, al término de la etapa 16, el belga fue nombrado como el ciclista más combativo de la jornada, reconocimiento que recibió con sangre en una de sus piernas.

El belga agradeció por el apoyo recibido por parte todos los mensajes de apoyo que recibió a través de las redes sociales.

Thank you all for the support after yesterday’s crash. I have done everything I could to continue in @LeTour, but unfortunately it’s not longer possible with a fracture of the patella. As always I will come back stonger! #TourDePhil #TDF2018 pic.twitter.com/FVobfmxhfz

— PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 25 de julio de 2018