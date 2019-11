green

James Rodríguez no tuvo problema para aparecer en el reto que le plantearon, pese a que no ha sido tenido en cuenta últimamente por el francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid de España, debido a “no estar disponible”, como lo ha explicado el propio técnico.

El colombiano participó de una competencia de disparos al arco desde afuera del área y terminó ganando luego de varios intentos.

Lo particular fue que el reto, que ya tiene más de un millón y medio de visualizaciones, se efectuó en el propio campo de prácticas del Real Madrid, donde el cucuteño permanece al margen del resto de la plantilla ‘merengue’.

Por ahora, James se encuentra concentrado con la Selección Colombia para los amistosos en Estados Unidos ante Perú y Ecuador, programados para el 14 y 19 de noviembre, respectivamente.

Su convocatoria obedeció, según lo aclaró el portugués Carlos Queiroz, DT del combinado ‘cafetero’, a que el jugador no está lesionado y a que su falta de continuidad es problema de él en el Real Madrid.

En video, James con los ‘youtubers’: