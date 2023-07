La historia de Tony comenzó el año pasado cuando este perro criollo de color negro no podía quedarse con su cuidador porque este no le podía dar una buena calidad de vida.

(Vea también: Por qué la Fifa está inspeccionando el estadio en el que juega la Selección Colombia)

Por lo menos eso es lo que narra el perrito, en la ya tradicional “voz de mascota” en la red social TikTok para contar su historia.

Hace un año, el perro y su cuidador se acercaron al tradicional estadio capitalino, casa de los equipos de Bogotá: Millonarios y Santa Fe. El dueño, del que nunca se revela su nombre, habló con alguien del estadio explicándole que “no podía hacerse cargo de mi bienestar” y ahí comenzó otra historia para Tony.

A Tony lo acogieron en el estadio y es hoy el perrito del Campín: “Ellos me acogieron con mucho amor y desde entonces me dedico apoyar las diferentes tareas que hay para realizar. Además, me dan salchichitas que es mi comida favorita”, continúa el video.

Varios empleados del estadio también comparten videos con Tony muy acoplado a las instalaciones del lugar. Lo consienten camilleros, policía, el personal que cuida la grama y hasta los locutores.

En la entrada de los equipos al lugar también recibe caricias de los jugadores y ante la pregunta de ¿qué hace Tony Camacho durante los partidos y los eventos en el Campin?, contaron desde el estadio que nunca está solo, siempre está acompañado y por eso a la hora del juego está con alguien en una de las oficinas del lugar.

El 10 del Campín se pasea por todas las graderías, se conoce todas las tribunas y corretea por toda la grama de la cancha y hace amigos en todos los espacios del estadio, que fue nombrado así en honor a Nemesio Camacho.

Las reacciones ante Tony no se han hecho esperar, hay quienes piden que lo cuiden mucho y hasta le pongan chip y una placa por si se pierde. También hay quienes han pedido un perfil de redes sociales exclusivo para él y otros se han ofrecido a darle comida.

El video que publicó el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) ya supera los 23.000 me gusta y suma además 328 comentarios.

(Lea también: “Están acabando con el fútbol”: Jesurún lanzó dura advertencia por conciertos en estadios)

La directora del IDRD, Blanca Durán, le contó a Noticias Caracol, más datos de Tony: “Tony tiene aproximadamente 8 años, llegó en muy mal estado, flaco y enfermo y estamos protegiendo en el IDRD a los animales que llegan a nuestros escenarios y enviándole un mensaje a la ciudadanía de no al abandono de estos animalitos”.