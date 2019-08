De acuerdo con Fabrizio Romano, reportero que aparte de trabajar para Sky, escribe para The Guardian, Radamel Falcao García seguirá en el equipo del principado para ir al fútbol chino en 2020.

Esta información riñe con la publicada con el diario turco Sporx, medio que anticipó la llegada del ‘Tigre’ de Santa Marta al Galatasaray y que indicó que la vinculación se haría oficial este sábado 3 de enero.

Por ahora, el jugador no se ha pronunciado al respecto, pues estaba en periodo de vacaciones y tiene delegado la definición de su futuro en el agente portugués Jorge Mendes.

Acá, el trino de Romano:

Radamel Falcao is going to stay at Monaco, nothing has ever been agreed with Galatasaray. He considers to join Chinese Premier League on January. 🇨🇴 #transfers #Falcao

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2019