“Lo tengo clarísimo, (pasan) Flamengo y Junior. Independiente del Valle no existe y Barcelona de Guayaquil tuvo un partido bueno de mil. Junior favorito con Flamengo”, sentenció Pérez el pasado 27 de febrero en el programa ‘Saque Largo’, de Win Sports.

“Para que pongan esto en un programa en Ecuador. Muchachos, Junior es mucho mejor que Independiente del Valle, tiene más nómina, más inversión“, agregó el periodista deportivo, que también hace parte del grupo de Deportes W, de la emisiora W Radio.

Y como lo pidió, estas palabras llegaron a Ecuador y no fueron muy bien tomadas por muchos periodistas de ese país. Fue Javier ‘El flaco’ Dávila, conductor del programa ‘Fútbol17’, de Radio Redondo, el que atacó con todo a Daniel Pérez por decir lo que dijo sobre los equipos ecuatorianos que comparten grupo en la Copa de Libertadores con Junior de Barranquilla.

“En Colombia, ahora resulta que un tipejo, que se quiere ganar la popularidad o algún minuto de fama, un tipejo que no conoce de historia, un ignorante completo, dice que no existe para él Independiente del Valle y que Barcelona ha hecho un partido bueno de mil”, empezó Dávila a Atacar a Pérez.

“Este ignorante, y ‘pobrecito’ porque la ignorancia es atrevida, no sabe que Independiente del Valle ha sido campeón de un torneo internacional. Quisiera preguntarle a este tipejo cuál es el torneo internacional que ha ganado Junior, que es un equipo muy importante en Colombia”, agregó el periodista ecuatoriano en su programa y finalizó:

“Cuando se refieren de esta manera veo que hay una ignorancia total y un complejo, porque para mí concepto, estúpidos hay en todas partes. Es verdad que no hay que darles importancia, pero también llega un momento en que hay que decirles el título que les corresponde: hay que ser imbécil para pronunciarse de esa manera a través de un micrófono”.

Hola amigo @dperezdeportes. Querías fama? La tienes, te aman! Felicidades pic.twitter.com/Tg0nNBtCcj — Marko from Tropoja (@AlejoBogMed) March 5, 2020

Antes de la respuesta de Javier ‘El flaco’ Dávila, el periodista de Win Sports ya había tenido un encuentro con la prensa ecuatoriana.

El comentarista y relator Jerry Robalino llamó en vivo por videollamada a Pérez en el programa ‘DV Deportivo’ para proponerle una apuesta. La idea de Robilano era apostar 250 dólares porque Barcelona de Guayaquil queda mejor posicionado que Junior en el grupo de la Libertadores, pero el colombiano le redobló la apuesta y le dijo que la hicieran por 500 dólares.

Después de hablar de la apuesta, Daniel Pérez reculó y aclaró que todo lo que dijo sobre esos 2 clubes hace parte de un ‘show’ deportivo y que no debería salir de ahí.

“Les ofrezco mil disculpas si en realidad sintieron en algún momento sintieron que no fue un tema netamente de ‘show’ y futbolístico, sino que trascendió a otras esferas que no me interesan y no me quiero meter porque no es mi tipo de periodismo. Les pido mil disculpas a ustedes y a todo el pueblo ecuatoriano, a los hinchas de Independiente del Valle y Barcelona. Hoy en el programa (Saque Largo) voy a pedir las disculpas pertinentes porque me parece que estuve mal, de pronto en los términos”, se explicó Pérez.

Sin embargo, ese mismo día, el 28 de febrero, Daniel Pérez contó que lo había llamado desde Ecuador, pero se ratificó en lo que había dicho sobre su concepto deportivo: “Es un tema futbolístico, esto no trasciende, no es en contra del pueblo ecuatoriano, nada de eso. Simplemente dije algo y lo ratifico. Independiente del Valle no existe en el grupo de Junior, es un tema de fútbol“.