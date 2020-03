“Tras la trágica pérdida de Nico Portal, y además de la incertidumbre actual en torno al coronavirus, el equipo Ineos ha tomado hoy la decisión de retirarse temporalmente de todas las carreras hasta la Vuelta a Cataluña el 23 de marzo”, aseguró la escuadra británica en su cuenta de Twitter.

Nicholas Portal, de 40 años y quien se desempeñaba como director deportivo del equipo Ineos, murió este martes a causa de un paro cardíaco.

Egan Bernal viajó a Europa la semana pasada, para terminar allí su preparación de cara a la París-Niza, la primera de nivel World Tour que afrontaría este año y que ganó en 2019, superando a Nairo Quintana en la clasificación general.

Varias carreras importantes se quedarán en estas tres semanas sin la participación del mejor equipo ciclístico del mundo: la clásica Strade Bianche (7 de marzo), la París-Niza (del 8 al 15 de marzo), la Tirreno Adriático (del 11 al 17 de marzo) y la clásica Milán-San Remo (21 de marzo).

El equipo Ineos no es el primero que le pone una pausa a su calendario de competencias por la zozobra que hay en el mundo ante la llegada del coronavirus a varios de los principales países de Europa. Por ejemplo, el equipo Mitchelton-Scott, en el que está el colombiano Esteban Chaves, ya había anunciado en la mañana de este miércoles que no competirá por las próximas tres semanas.

De esta manera, Egan Bernal volverá a tener acción en la Vuelta a Cataluña, competencia World Tour en la que fue tercero el año pasado.

Following the tragic loss of Nico Portal, and in addition to the current uncertainty around the Coronavirus, Team INEOS have today taken the decision to withdraw temporarily from all racing until the Volta a Catalunya on March 23.

— Team INEOS (@TeamINEOS) March 4, 2020