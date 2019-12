View this post on Instagram

Este 20 de febrero del 2020 estaría cumpliendo 20 años como futbolista profesional. Hoy se vence el contrato con el club que me dio muchas alegrías y me dio la oportunidad de ganar muchas cosas importantes , conocer grandes amigos y la satisfacción de pertenecer a un grupo ganador que sin tener mucho llegamos muy lejos y escribimos con letras doradas este hermoso camino. Gracias a esta hermosa hinchada por cada homenaje porque cada domingo los voy a extrañar recordando el campin. Gracias a PRIETO Y FARFAN por confiar en mi pero también muchísimas gracias SANTAFE por ponerme en el mismo espacio y tiempo del mas ganador de todos, CESAR PASTRANA ! Hoy en este día tan especial me gustaría brindar con cada uno de ustedes recordando todo los momentos felices! Te amo Santa Fe ahora y siempre porque esta palabras me nacen del lugar donde van a quedar para siempre .. bien guardados en mi corazón. Cumpliría 20 años de Carrera donde puedo mirar atrás y sentirme orgulloso junto a mi familia que siempre me apoyaron , hoy brindo con ellos pero estarán ustedes !!!!! Salud y feliz año nuevo . GRACIAS GRACIAS GRACIAS #loimposiblesolotardounpocomas #mieternoamor #mismejores10años #pertenezcoaquí #santafe #porsiempreparasiempre❤️