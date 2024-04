La pelea entre Mohamed Salah y Jurgen Klopp es la noticia de este sábado en el mundo del fútbol y poco a poco se van conociendo más detalles de lo sucedido entre el futbolista y el técnico del Liverpool.

Además de lo que se vio en la transmisión del encuentro entre Liverpool y West Ham, en un video grabado desde la tribuna del estadio Olímpico de Londres, se pudo ver el motivo y el inicio de esta discusión entre el entrenador alemán y el atacante egipcio.

(Vea también: Periodista descarta fichaje de Luis Díaz por grande de Europa: “Es casi imposible”)

En el contenido multimedia que ya se viralizó en redes sociales, se observó que Mohamed Salah casi no le da la mano a Jürgen Klopp cuando iba a entrar, cruzaron un par de palabras durante varios instantes y de ahí fue que comenzó la pelea, que tuvo que ser detenida por el uruguayo Darwin Núñez.

Acá el video de la discusión de Mohamed Salah y Jurgen Klopp:

It seems that the argument began when Salah avoided shaking hands with klopp.

It seems that the player did not like the decision of keeping him on the bench after his very poor performances lately.

Mohamed Salah’s defenders, what do you have to say in defense of him? pic.twitter.com/mrPn41QIav

— 𝐗.𝐇𝐄𝐋𝐋 (@xhellthemessLFC) April 27, 2024