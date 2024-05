Por: Gol Caracol

Carlos Bacca, figura y referente del Junior de Barranquilla dejó su postura clara, luego de que le preguntaran en rueda de prensa por los hechos de violencia que se presentaron al inicio del compromiso entre el ‘tiburón’ y Bucaramanga, lo que originó que el partido fuese detenido al minuto 10 en el estadio Metropolitano.

El número ’70’ del ‘tiburón’ rechazó rotundamente el episodio en la tribuna sur del escenario deportivo de la capital de Atlántico, donde unos hinchas del ‘rojiblanco’ protagonizaron una riña en ese sector del ‘Metro’ y posteriormente se escucharon detonantes; esto según el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Luego de que fuera controlado el incidente, el compromiso se pudo reanudar y Junior se impuso 1-0 a Bucaramanga con un gol de Carlos Bacca, que le sirvió a los dirigidos por Arturo Reyes para seguir teniendo chances de jugar la final de la Liga Betplay I-2024.

¿Qué dijo Carlos Bacca sobre los hechos de violencia en el Metropolitano?

En ese orden de ideas, al ser consultado por el mensaje qué le daría a esa tribuna, a los hinchas que causaron los desmanes, Carlos Bacca dijo.

“Es difícil porque después de esa situación puedes perder hasta el partido, entonces podemos ser hasta perjudicados, el club al cual ellos aman y vienen a ver. Nosotros trabajamos para darle esa alegría y ojalá estos actos no vuelvan a pasar, ni aquí en Barranquilla, ni en ninguna parte de Colombia porque nosotros lo que queremos es seguir creciendo, seguir dejando el nombre de Colombia en lo más alto, seguir colocando el fútbol colombiano en lo más alto. Son pocos, sería un error hablar de todos, ojalá estas personas recapaciten, ojalá tengan la cabeza más fría porque uno va al estadio a disfrutar, a alentar a su equipo, para eso uno paga la boleta, para eso la gente paga la boleta para ver al equipo jugar bien y ganar, y ver ese espectáculo que hicieron no está bien; ojalá recapacitemos y que con la ayuda de Dios no vuelva a pasar”, expresó el delantero oriundo de Puerto Colombia en rueda de prensa tras el juego contra Bucaramanga.

Este hecho, según reportó la Policía Metropolitana de Barranquilla, dejó a “12 personas fueron trasladadas a la UCJ y se impusieron 14 medidas correctivas, y tres hinchas y un uniformado de la Policía resultaron lesionados levemente y fueron atendidos de manera inmediata”.

