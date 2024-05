Junior de Barranquilla es uno de los equipos colombianos que mejor la pasa en la actualidad, pues en Copa Libertadores va invicto, lo que demuestra que la inversión sí ha servido, y en Liga BetPlay también marcha líder del grupo A de los cuadrangulares semifinales.

(Ver también: “Dimos un paso importante”: Arturo Reyes, emocionado con Junior y la Copa Libertadores)

Por eso mismo, el equipo de Arturo Reyes espera terminar el semestre de gran manera, pues ahora le basta un empate para clasificar a los octavos de final del certamen internacional, mientras que en el ámbito local confía en seguir siendo protagonista para conseguir la estrella número 11.

Sin embargo, pese a ese gran momento, hay un tema que tiene preocupados a los hinchas y es con respecto a Carlos Bacca, ya que al delantero se le termina contrato a mitad de año y, por ahora, hay muy pocos avances con respecto a su renovación.

¿Dónde va a jugar Carlos Bacca en el segundo semestre?

En diálogo con ‘El alargue’ de Caracol Radio, Bacca aseguró que es cierto que su contrato está próximo a vencer y que, por ahora, ningún directivo se le ha acercado para acordar una renovación, por lo que no vería con malos ojos buscar otros horizontes para poder trabajar.

“Me gustaría seguir en Junior, es donde quiero estar. Pero quiero seguir jugando. Si tengo que trabajar, respetando todo, no tengo inconveniente en jugar en otro lugar”, dijo el delantero.

Y agregó: “No me he sentado al tema de la renovación. Por ahí se han dicho muchas cosas, pero todo es mentira, son especulaciones y muchas mentiras. Con Junior no he hablado nada. Ahora estamos mentalizados en la Libertadores”.

Teniendo esto en cuenta, la posibilidad de que el capitán y goleador del equipo se vaya es real, por lo que clubes tanto del fútbol profesional colombiano como del exterior ya están al tanto de la situación para ver si lo pueden contratar luego del 30 de junio, fecha en la que expira su contrato.

(Ver también: Álex Char le coqueteó a Teófilo Gutiérrez para que vuelva a Junior: “Tarde o temprano”)

Cabe destacar que Bacca es el máximo anotador del conjunto barranquillero en la Liga BetPlay, pues suma 10 goles y está a la par con Leonardo Castro y el futbolista Hugo Rodallega.

