Este momento, en que las cámaras de Win Sports enfocaron a Rodríguez siendo atendido por el cuerpo técnico del Tolima, hizo presagiar que las cosas no andaban bien para los locales con una de sus principales cartas de ataque:

Ángelo, autor de 7 goles para el Tolima en esta campaña, se percató de que lo iban a reemplazar y le pidió al cuerpo técnico un poco más de tiempo:

Pero Alberto Gamero hizo oídos sordos a la petición del delantero y lo reemplazo (por Marco Pérez), haciendo evidente la molestia de Rodríguez en la zona de traslado:

Como relata AS Colombia, al igual que Ángelo, la hinchada del Tolima no se mostró contenta con la decisión y atacó verbalmente desde la grada al técnico Gamero, que no se aguantó y respondió manoteando:

Finalmente, tras el descanso se confirmó que el goleador del vinotinto y oro había sufrido un desgarro, lo que lo descarta para el partido de vuelta de la gran final en Medellín. Baja delicadísima para el Tolima, que sueña con la remontada para alcanzar la segunda estrella de su historia.