Año tras año, el mundo del fútbol profesional ve nacer nuevas estrellas del balompié, pues como bien se sabe, son varios los jóvenes en alrededor del mundo que sueñan con alcanzar el éxito mundial gracias a sus destrezas con el balón.

(Le puede interesar: Pelé murió: de cuánto era su fortuna y millonarias inversiones que lo hicieron rico)

Muchos de ellos sueñan con seguirle los pasos a grandes y renombrados futbolistas como Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo, Cruyff, Cristiano, Mbappe y David Beckham, por tan solo mencionar algunos.

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

Murió Pelé

Hace unos instantes, el mundo del fútbol se conmocionó con el fallecimiento Pelé, quien hizo su debut en las grandes ligas y el Mundial de Suecia 1958, con apenas 17 años. Pelé se convirtió en leyenda luego de conseguir tres Copas del Mundo, Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Cinco curiosidades que no sabía de Pelé

Más de mil goles en su carrera profesional

Indiscutiblemente, Pelé fue y será uno de los jugadores de fútbol más extraordinarios. En su carrera profesional, hizo cerca de mil goles con su pierna derecha y cerca de 400, con la izquierda.

(Lea también: Las veces que Pelé pisó Colombia; jugó contra Nacional, Medellín, entre otros)

Fue arquero cuatro veces

Pelé, ‘el rey’ del fútbol, además de tener un excelente control del balón con sus pies, también parecía tenerlo con sus manos, pues fue arquero en cuatro oportunidades: en 1959, 1963, 1969 y 1973. De ellas, la más recordada fue la de 1963, cuando Santos disputaba la semifinal de la Copa de Brasil contra el Gremio de Porto Alegre. El partido iba 4-3, gracias a un hat-trick de Pelé, por supuesto.

Fue el único jugador que hizo expulsar a un árbitro

Ocurrió en Colombia. Luego de un fuerte altercado en el campo de juego entre los jugadores de Santos FC y la Selección Colombia. Según varios medios, los jugadores del Santos atacaron a Guillermo Velásquez, juez del partido, lo sacaron de la cancha y lo reemplazaron por el juez de línea. Pelé, a petición del público, volvió a la cancha, pues había sido expulsado por mala conducta. El partido terminó 4-2 a favor del equipo del ´rey´.

Lee También

Le quebró la nariz a un rival de un cabezazo

Uno de los hechos que más lamentaba Pelé ocurrió durante el partido entre Brasil y Argentina en la Copa de las Naciones de 1964.

Luego de sentirse agotado y molesto por no poder demostrar su talento, Pelé se desesperó, y en un acto apresurado e inocente, le fracturó, de un cabezazo, el tabique a su rival. El árbitro, que estaba en otra cosa, no vio la jugada, por lo que no pudo expulsar a la estrella brasileña.

Fue actor en 10 películas

En una faceta poco conocida, ‘el rey’ Pelé fue actor y cantante.

En Internet Movie Data Base, IMDB, que registra todos los movimientos del mundo cinematógráfico, Edson Arantes do Nascimiento aparece como actor en 11 producciones: 10 de cine y una de televisión.