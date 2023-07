Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quien recientemente se burló del presidente de Nacional, intervino en su canal de YouTube hablando acerca de los fichajes en el FPC y lanzó una dura crítica hacia Atlético Nacional.

El conjunto ‘Verdolaga’ atraviesa por una situación bastante complicada tras perder la final con Millonarios. Ahora está sin DT, se han dado y se podrían dar más salidas, mientras el tema de los fichajes es bastante discreto.

(Vea también: América hizo anuncio de Edwin Cardona y los hinchas estallaron, para bien y para mal)

‘El Patrón’ Bermúdez aprovechó para hablar del tema en su canal de YouTube sobre las contrataciones de los clubes grandes del FPC y le dio con todo al elenco ‘Verde’.

“Nacional saca y no trae y los que suenan, mamita querida. Uno que solo rindió en un equipo chico durante toda su carrera (Maximiliano Cantera) y otro que está varado en Boca, porque Orsini está varado en Boca”, manifestó Bermúdez.

“¿Cómo contratan estos tíos?, dijo ‘El Patrón’ y se refirió al ‘Tino’ Asprilla, quien contó que Jorge Almirón fue quien recomendó a Orsini, cosa que aprovechó el comunicador para criticar la situación teniendo en cuenta el pasado del DT en Nacional.

(Lea también: Hinchas de Nacional están furiosos con el club y el desplante con los ídolos: “Ingratitud”)

“Un desastre total, una “vergonha” dirían en territorio brasileño. Esto es un departamento de ‘scouting’; mire partidos, saque data, observe, analice, consulte por el jugador, hágale seguimiento por un buen tiempo. Pero no, no, (en Nacional) eso es: ¿a quién me recomienda? Vea, aquí hay un man que está, lléveselo; ¿Ese es el departamento de scouting del “Bicampeón de América”, mamita querida, deles pena”, cerró ‘El Patrón’.