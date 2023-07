No es nada raro para los hinchas y público en general ver como se están manejando diversos temas a la interna del club y, es que, en el ciclo de Benjamín y Mauricio Navarro, el club viene de capa caída, no es el Nacional que se vio hace algunos años atrás, donde todo se hacía de la mejor manera posible y se vivía en constante armonía con hinchas, jugadores, ídolos y directivos.

Ante la mala relación que existe ahora con los hinchas, debido al trato y al manejo que le han dado como en el tema de boleterías, abonos y de cortar todo tipo de relación con ellos, se le suma a la ingratitud que tienen las directivas con algunos ídolos y referentes que ha pasado por el club y han dejado plasmada su huella.

Desde que Juan Carlos de la Cuesta dejó de ser el presidente de Atlético Nacional, por el club han pasado diversas personas en ese cargo, pero este último si ha sido es más malo de todos.

No tiene presentación alguna el trato que han recibido jugadores como Giovani Moreno, Alex Mejía y Emmanuel Olivera que se ganaron el corazón de la hinchada verde recibir tan malos tratos en el club, como también, olvidarse de algunos campeones continentales.

No es posible que jugadores como Alex Mejía y Alejandro el “Lobo” Guerra no hayan recibido una felicitación por parte del club en el que lo ganaron todo por sus cumpleaños, pero a un juvenil como Gianfranco Peña. Varios hinchas a través de las redes sociales han mostrado su descontento, pues el presente a la interna de Atlético Nacional no es muy alentador y han cortado relaciones entre jugadores, hinchas e ídolos.