“Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero animar a todos para que se mantengan seguros y se cuiden a sí mismos“, dijo Ewing en su cuenta de Twitter.

El nacido en Jamaica compartió también un comunicado del equipo de baloncesto de la Universidad de Georgetown, del cual es entrenador desde 2017.

“Ewing está bajo cuidado en un hospital local” y fue el único miembro del equipo que dio positivo en las pruebas de coronavirus, agregó la universidad.

De hecho, fue el propio Ewing quien quiso compartir públicamente su estado “para recalcar que este virus puede afectar a cualquiera”.

“Ahora más que nunca, quiero dar las gracias a los trabajadores sanitarios y a todos quienes están en primera línea” contra el virus, añadió Ewing, estrella del legendario ‘dream team’ junto a figura como Michael Jordan, Magic Johnson, entre otros.

Acá, el trino de Erwing:

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020