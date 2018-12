El Sportig Lisboa, de Fredy Montero, se medirá con el Villarreal, de Carlos Bacca. El Sevilla, de Luis Fernando Muriel, enfrentará a Lazio. Napoli, de David Ospina, enfrentará al Zúrich. Valencia, de Jeison Murillo, irá contra el Celtic. Y el Genk, de Jhon Jáner Lucumí, se encontrará con el Slavia Praga.

Así quedaron todos los cruces:

Viktoria Plzen (R.CHE) vs. Dinamo Zagreb (CRO)

Brujas (BEL) vs. Salzburgo (AUT)

Rapid Viena (AUT) vs. Inter de Milán (ITA)

Slavia Praga (R.CHE) vs. Genk (BEL)

Krasnodar (RUS) vs. B. Leverkusen (ALE)

Zúrich (SUI) vs. Napoli (ITA)

Malmo (SUE) vs. Chelsea (ING)

Shakhtar Donetsk (UCR) vs. Eintracht (ALE)

Celtic (ESC) vs. Valencia (ESP)

Rennais (FRA) vs. Betis (ESP)

Olympiakos (GRE) vs. Dynamo Kiev (UCR)

Lazio (ITA) Sevilla (ESP)

Fenerbahce (TUR) vs. Zenit (RUS)

Sporting Lisboa (POR) vs. Villarreal (ESP)

Bate Borisov (BLR) vs. Arsenal (ING)

Galatasaray (TUR) vs. Benfica (POR)

Los partidos de ida se desarrollarán el jueves 14 de febrero de 2019, los de vuelta serán el 22 del mismo mes.

De acuerdo a la casa de apuestas Rushbet, Chelsea es favorito al título, ya que su coronación paga 5 veces lo invertido. Los siguen Arsenal y Napoli con cuotas de 6,00 y 7,00, respectivamente.