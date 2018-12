Entre tanto, el Tottenham, club del zaguero Dávinson Sánchez, chocará con el Borussia Dortmund. Mientas que el Atlético de Madrid, escuadra del lateral Santiago Arias, deberá enfrentar al Juventus, elenco de Juan Guillermo Cuadrado.

El sorteo, efectuado por la Uefa, estableció los siguientes cruces:

Schalke (ALE) vs. Manchester City (ING)

Atl. Madrid (ESP) vs. Juventus (ITA)

Manchester United (ING) vs. PSG (FRA)

Tottenham (ING) vs. Borussia Dortmund (ALE)

Lyon (FRA) vs. Barcelona (ESP)

Roma (ITA) vs. Porto (POR)

Ajax (HOL) vs. Real Madrid (ESP)

Liverpool (ING) vs. Bayern Múnich (ALE)

Los compromisos de ida se llevarán a cabo entre el 12 y el 20 de febrero, en tanto que las contiendas de vuelta se efectuarán del 5 al 13 de marzo.

De acuerdo con la casa de apuestas Rushbet, Manchester City es el favorito para quedarse con el título si se tiene en cuenta que su coronación paga 4 veces lo invertido. Lo siguen el Barcelona, con 5,25, y Juventus, con 7,75.