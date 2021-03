Aunque fue el pedalista más fuerte de toda la competencia, el esloveno perdió este domingo el título de la París-Niza 2021 debido a que se cayó en la mitad de la última fracción, lo que provocó que cediera tiempo importante.

Maximilian Schachmann (Bora), que era segundo en la clasificación general, aprovechó el infortunio de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y se quedó con la carrera gala, por segundo año consecutivo.

El podio de la competencia francesa fue completado por el corredor ruso Aleksandr Vlasov (Astana) y el ciclista español Ion Izaguirre (Astana), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Roglic, que ganó tres etapas y lució la camiseta amarilla de líder cuatro días, perdió dos minutos y quedó ubicado en la posición número 15, mientras que el colombiano Sergio Luis Henao (Team Qhubeka) finalizó en el decimonoveno lugar.

🎙 🇩🇪@MaxSchachmann : « Je ne m’attendais pas à ça, c’était une journée de folie. Je suis fier de l'équipe, nous allons en profiter.»

🎙 🇩🇪@MaxSchachmann: « I was not expecting this, it was a crazy day. It makes me proud of the team and we will enjoy it now. »#ParisNice pic.twitter.com/0TfgoCsE4W

— Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021