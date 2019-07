La joven barranquillera tenía 20 años de edad, participó en la edición del 2018 del programa del Canal Caracol, y murió el pasado domingo por inmersión en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

María Fernanda Aguilar era prima de Abel Aguilar, futbolista del Unión Magdalena y exintegrante de la Selección Colombia. Ella era hija de Fabio Aguilar, tío de quien representara al país en los Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018, detalló el portal Santa Marta Al Día.

La versión de ese medio de comunicación también fue corroborada por Zona Cero, medio barranquillero que enfocó con ese parentesco familiar un perfil de María Fernanda.

“A los 9 años, la joven se fue a vivir a Argentina con su mamá y su padrastro. Del sur del continente regresó hace 5 años y retomó su vida en la capital del Atlántico. Terminó su bachillerato e ingresó a estudiar Comunicación Social en la Universidad del Norte, donde cursaba séptimo semestre. De hecho su mamá, Tatiana Marriaga, vive en Argentina y su papa Fabián Aguilar De Caro en Barranquilla”, informó Zona Cero.

Este martes se compartieron profusamente unas aparantes declaraciones del novio de María Fernanda, en las que desmiente una versión inicial sobre la muerte de ella que indicaba que se ahogó después de que ingresara al mar para rescatarlo a él.

“La historia no es la que se ve expuesta en los medios de comunicación. Las cosas no sucedieron así. ‘Mafe’ no se tiró a salvar a nadie, ni a mí, ni a su mejor amigo. Los seres humanos cometen errores y el mar es muy traicionero”, habría escrito Julián en dicha red social.