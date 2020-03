green

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, informó en Blu Radio que funcionarios de la embajada de Colombia en Emiratos Árabes le confirmaron que Fernando Gaviria era el compatriota contagiado con coronavirus" rel="noopener">coronavirus reportado por el Ministerio de Salud de ese país el pasado 3 de marzo.

Sin embargo, el padre del ciclista paisa indicó que no podía sabía nada al respecto y que, en los constantes mensajes que ha intercambiado con su hijo, este le ha dicho que se encuentra bien. Lo mismo aseguró a varios medios de comunicación horas atrás Juliana Gaviria, hermana de Fernando.

“Acabamos de hablar hace 15 minutos con la gente de la embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos y nos dicen que el colombiano que tiene coronavirus se llama Fernando Gaviria”, aseguró el director de Noticias Caracol en el programa Blog Deportivo.

Al respecto, Hernando Gaviria declaró en Caracol Radio: “Yo hablo con él seguido y le pregunto: ‘¿Cómo estas mijo?’. Y él me contesta: ‘Bien, papá. Y yo le digo: ‘¿Qué siente realmente?’. Y me dice: ‘No nada’. Él no me ha confirmado nada, eso como que es una gripa”.

La Cancillería salió al paso de esa información a través de un comunicado en el que aseguró que, por la ley de protección de datos personales, no dirá quién es el colombiano que tiene coronavirus en Emiratos Árabes.

Lo cierto es que el ciclista paisa seguirá en cuarentena hasta el próximo 14 de marzo junto a su equipo.

Por el momento son cuatro los casos confirmados de colombianos por el mundo con coronavirus: uno en el crucero encallado en Japón, otra en las islas canarias de España, uno más en Brasil y el mencionado en Emiratos Árabes.