Palmeiras sigue definiendo su plantel para en este 2024 pelear nuevamente por todo, tanto en Brasil, como en la Copa Libertadores. En la nómina del ‘verdao’ hay dos futbolistas colombianos, que son Richard Ríos y Eduard Atuesta.

Sin embargo, en los planes del técnico Abel Ferreira no entra uno de ellos, y se trata de Atuesta, quien ya tendría un nuevo reto definido para el presente año, lejos del balompié sudamericano.

(Vea también: James Rodríguez, sin jugar en Sao Paulo, dejó enigmático mensaje sobre su continuidad)

El periodista Tom Bogert dio detalles para el medio ‘The Athletic’, del regreso del mediocampista colombiano a la MLS, y en especial a un equipo en el que ya sabe lo que es jugar.

Seguido a eso, el periodista destacó que en la primera etapa en el cuadro angelino, el santandereano fue figura y hasta capitán en algún momento, tras brillar y consolidarse en el equipo titular.

“Eduard Atuesta jugó para LAFC de 2018 a 2021, cuando se fue al Palmeiras en un acuerdo por valor de alrededor de 4 millones de dólares. El mediocampista defensivo de 26 años ganó el Supporters’ Shield 2019 con LAFC e hizo 111 apariciones con el club. Fue incluido en el XI Mejor de la MLS en 2019. En su apogeo, Atuesta fue considerado uno de los mejores mediocampistas centrales de la liga”, resaltó.

Eduard Atuesta is 26 not 29, apologies for the typo. Time is a flat circle and, of course, I'm an idiot

Anyway. LAFC finalizing a return for Atuesta.https://t.co/kBHK9tPCQy

— Tom Bogert (@tombogert) January 29, 2024