“Sin ellos no me hubiera preparado así de ellos, sin ellos no hubiera salido así de bien el esprint y creo que gracias a ellos hoy obtuvimos esta victoria, expresó Gaviria al término de la jornada.

El corredor antioqueño reconoció que este triunfo es algo increíble porque la amarilla de líder del Tour “es una camiseta que todo el mundo quiere tener, y obtenerla hoy es increíble, es indescriptible”.

“Estamos contentos de portarla, así quizás no sean muchos días, pero vamos a intentar sostenerla”, agregó el cafetero que para este domingo tiene la oportunidad de volver a lo más alto del podio en una nueva etapa llana.