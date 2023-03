Se calienta la previa de lo que será el encuentro de este jueves (7:00 p.m.) entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, por la primera fase de la Copa Sudamericana 2023. Aunque la situación de los dos equipos no es la mejor y ambos estrategas, Hernán Torres en la ‘tribu’, y Arturo Reyes en los ‘tiburones’, se jugarán sus puestos, tal parece que para la parte de la prensa hay un claro favorito.

O al menos esa es la afirmación que hacen tras conocerse la opinión de los periodistas que más controversia ha generado en los últimos días, por sus apuntes relacionados con la actualidad del ‘Vinotinto y Oro’: Francisco ‘Pacho’ Vélez, de ESPN Colombia, quien a través de su cuenta de Twitter dio su opinión de esta llave entre colombianos; en la que estarán en juego 900.000 dólares de botín.

Mensaje de ‘Pacho’ Vélez, de ESPN, que molestó a hinchas del Tolima

“Obligados a dar un paso adelante en la @Sudamericana el @JuniorClubSA y el @SantaFe. No hay excusas”, posteó Vélez, quien también dio su veredicto en la serie entre Rionegro Águilas y Santa Fe, que se definirá este miércoles (7:00 p. m.) en el Atanasio Girardot de Medellín. Este ‘post’ no cayó muy bien entre los aficionados del cuadro de la ‘Tierra Firme’, quienes no dudaron en responder.

Obligados a dar un paso adelante en la @Sudamericana el @JuniorClubSA y el @SantaFe . No hay excusas — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) March 7, 2023

La ‘lluvia’ de comentarios en contra del comunicador no se hicieron esperar, pues consideran que se ‘ninguneó’ por parte de Vélez las capacidades que pueda tener el conjunto ‘musical’. Y, además, el deber que tiene de superar esta instancia, pues viene comprometido en la Liga BetPlay 1 2023, con apenas seis puntos de 18 y está relegado de los primeros lugares, por lo que esto podría ser su ‘salvación’.

Si bien la estadística favorece a la visita, que no pierde desde hace casi cinco años en Ibagué, lo cierto es que en la única serie internacional entre ambos, la segunda fase de la Sudamericana 2015, el que clasificó fue el ‘Vinotinto’. Por lo que le criticaron al periodista antioqueño que no haya tenido una visión más amplia de esta primera ronda para los clubes colombianos en la ‘Gran Conquista’.

Esta apreciación de ‘Pacho’ Vélez se suma a su postura particular de la sanción finalmente impuesta al elenco ibaguereño por el caso Daniel Cataño: cuando de manera pública expresó su descontento con la rebaja de la pena obtenida por el club tolimense, que empezó a cumplir con el cierre de tres fechas de la tribuna Oriental del estadio Murillo Toro. Otra reacción que causó enojo entre los hinchas.

A continuación, algunos de los comentarios en contra del periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez:

Y el Deportes Tolima no está obligado ? — Diego Ordubay (@doer121) March 8, 2023

No hace mucho dijiste que junior no era como Nacional por su juego como visitante Hoy le das la obligación de visitante a partido único ante un gran equipo como Tolima. Coherencia — Adrian Salas (@Salas91Adrian) March 7, 2023

@Pachovelez10. Obligado a dar un paso al costado como periodista deportivo. — Juan Camilo Vélez Tovar.📻🚴🏋️👨‍🎤⚽🥗🎙️Ciclista (@Biciperiodista) March 7, 2023

ah en el tolima juegan puros mochos, claro. — Juanito 夜 (@SoyJuan16_) March 7, 2023

Si hay excusas ,se llaman Tolima y Águilas — javier corrales (@garecor) March 8, 2023

Los de águilas y tolima como que son mochos… — Sergio Andrés (@castlemsa) March 7, 2023

🤡 Entonces que no se jueguen los partidos — andres varon (@a17366783) March 8, 2023