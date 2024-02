Independiente Santa Fe perdió por la mínima diferencia en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de la capital colombiana en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Betplay y la paciencia de los fanáticos se comenzó a colmar.

Este revés se suma al de la jornada anterior, cuando el ‘Expreso rojo’ cayó 1-0 tabién Bogotá, pues lo hizo en condición de visitante contra Equidad, que hasta ese entonces no había ganado.

Pero esto no es todo, ya que al entenador uruguayo Pablo Peirano no lo anteceden óptimos resultados en el banquillo santafereño, ya que si bien sumó 2 victorias en el incio de la Liga Betplay (0-1 sobre Pasto y 3-1 ante Envigado), en el semestre anterior su rendidmiento no fue óptimo.

En el cierre de 2023, Perirano acumuló 3 derrotas, un empate y ninguna victoria, balance que lo tiene en rojo y que se podría complicar aún más en caso de que no sume en su próxima salida, ante Independiente Medellín en suelo antioqueño.

Hinchas de Santa Fe explotan contra Pablo Peirano por caída ante Bucaraanga

En redes solciales no se hio esperar la lluvia de reclamos de aficionados dolidos que piden la salida del estratega ‘charrúa’, que vestido de ‘cardenal’ acumula 2 triunfos, un empate y 4 derrotas.

“De mal en Peirano… Peirano no llega a Semana Santa; es momento para que se largue; Peirano es terrible; Peirano, puedes ir haciendo la maleta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Acá, algunas de las publciaciones más dicientes:

De mal en Peirano 😅 pic.twitter.com/4T9KF4QrIl — La Pizarra De Pipe (@LaPizarraDePipe) February 7, 2024

Peirano no ha demostrado nada y si lo sacan en este momento por mi mejor. — Lorena Suárez (@Loremendez_) February 7, 2024

Peirano no llega a Semana Santa como DT, 20 años sin perder con @ABucaramanga en Bogotá… felicitaciones @PeiranoOficial — PolFaifer (@PolFaifer) February 7, 2024

Es el momento para que se larguen Méndez y Peirano — Andrés mono barbado SF™ (@andresthebest89) February 7, 2024

Ya no la van a decir Peirano sino Perderiano — Don Jediondo (@DonJediondo) February 7, 2024

Peirano es terrible — Andrés 2.0 🇮🇩🦁 (@andresmnl98) February 7, 2024

Ay Peirano si en la fecha 8 no tienes 13/14 pts puedes ir haciendo maleta — Andrés 2.0 🇮🇩🦁 (@andresmnl98) February 7, 2024

Se puede decir que puede que a mitad de temporada nos cambian al dt peirano… — Santiago🦁🇲🇨 (@Santiag12421155) February 7, 2024

Podremos ganar partidos, pero con Peirano no llegaremos a ningún lado, que técnico tan pero tan malo — #fueramendez (@Cardenales18) February 7, 2024

Santa Fe no juega a nada. Yo no le daría espera a Peirano.

¿Y usted? 🇸🇬😤 — Sebas González | Believe 🔺 (@yosebasgonzalez) February 7, 2024

