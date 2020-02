green

“Yo hice la prueba, pero la señora dice que salió mala, no entiendo porque todos tenían que grabar para subirlo a sus redes sociales”, expresó ‘Miñia’ en conversación con Caracol Radio.

Después de no haber pasado el primer control en la vía pública, el exdefensor de la Selección Colombia le dijo a los policías que fueran a la estación para “no hacer trancón”, según aclaró a la emisora.

Una vez en la dirección de la Policía, su derecho a la privacidad “fue violado” cuando los agentes lo presionaron y allí también empezaron a grabarlo con sus celulares, manifestó en el espacio radial.

Finalmente, mostró su preocupación ya que su vehículo fue inmovilizado y recibirá una gran sanción económica por el suceso.

“El carro se lo llevaron a los patios (…) me imagino que habrá una multa, pero no me han dicho nada”, concluyó.