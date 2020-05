green

León su sumó a las críticas que hizo hace varias semanas el también hondureño Carlos Costly, futbolista que pordebajeó el trabajo de Jorge Luis Pinto en la selección centroamericana y llamó “loco” al técnico.

El estratega santandereano en su momento entregó una opinión fuerte al respecto. “Me da pena pero no le contesto, porque esa mugre no merece una respuesta. Costly no ganó nada”, aseguró Pinto cuando le preguntaron sobre ese tema.

Ahora el extécnico de Millonarios fue criticado por Julio César León, quien tuvo problemas con los directivos de la federación de fútbol de su país y por eso quedó al margen del proceso que Pinto lideró en esa selección. Como el colombiano no lo convocó, a León le parece que él es un cobarde y tuvo palabras más duras contra él.

“Tiene más personalidad el perro mío que Pinto. Es más valiente un ratón delante de un gato que Pinto ante los federativos. Yo lo respeto, él tiene su capacidad, pero acá nunca demostró personalidad, le faltó el respeto a uno”, manifestó el exfutbolista en una entrevista con el portal ‘Fútbolcentroamérica’, citada por el medio de comunicación hondureño Diez.

Acto seguido, León cuestionó el salario que ganaba Pinto como seleccionador y concluyó: “Pinto solo vino a hacer desastres. Con lo que ganaba se podía traer un mejor entrenador y otras cosas más importantes. Dios santo, 50 mil dólares, un millón y medio de pesos mensuales. ¿Cuántos millones se llevó sin haber hecho un carajo, sin haber dejado nada? ¿Dejó jugadores hechos? No dejó nada. ¿Les enseñó algo? No les enseñó nada”.