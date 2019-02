Vélez aclaró que esa información se la entregó una fuente en Paraguay, que ha llamado al entrenador colombiano para confirmarla directamente con él, pero que este no le ha contestado.

“Recién hasta esta semana Osorio arreglaría con Paraguay. Él no tiene contrato con Paraguay, tiene un pacto firmado, unos acuerdos establecidos de palabra. Me dicen de Paraguay que, a hoy, no ha cobrado un dólar desde que llegó a ese país. Cinco meses sin cobrar”, señaló el periodista.

Lo anterior hace pensar que el extécnico de la selección mexicana siempre guardó la esperanza de que lo llamaran desde la Federación Colombiana de Fútbol para suceder a José Pékerman en el banquillo de la Selección Colombia. Sin embargo, los directivos de la FCF prefirieron al portugués Carlos Queiroz, quien arribará a Colombia este jueves para firmar su contrato.

“Apenas entre hoy y mañana Osorio arreglará un contrato que lo unirá con Paraguay hasta la Copa América y, dependiendo de los resultados, continuará para las Eliminatorias. Inicialmente, solo hasta terminado el torneo continental”, concluyó Vélez.