Según González Zelada, Juan Carlos Osorio le pidió el dinero para que el delantero ‘guaraní’ Pablo Zeballos llegara al cuadro verde de Antioquia, club dirigido en esa época por el risaraldense.

Es por ello que en declaraciones a El Colombiano, Osorio se defendió diciendo que no tiene nada que ver con el representante paraguayo:

“El mundo del fútbol está plagado de delincuentes como este personaje. A ese señor lo demandaron por ladrón y él me quiere involucrar para desviar esa demanda. A Zelada no lo conozco”, indicó.

Y se basó en una supuesta declaración de Zeballos, quien habría trinado que no fue presionado para irse de Atlético Nacional poco tiempo después de su llegada: “No me sacó nadie, yo quise volver a Olimpia para salir campeón; le pedí al presidente que me dejara regresar”.

“Lo más importante es la versión del jugador, que lo desautorizó [a González Zelada] públicamente”, agregó Osorio.

Por último, dijo que cada quién está en libertad de pensar lo que quiera al respecto: “Este tema no me preocupa, la gente está en su derecho de decidir a quién creerle. ¿Debo sentirme implicado? ¿Puede cualquier mortal escribir en un Twitter lo que se le antoje? ¿Son creíbles los twiteros que tienen la intención de dañar a las personas?”.

Osorio acaba de renunciar a la selección de Paraguay y actualmente se encuentra sin equipo.