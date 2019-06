green

Todo empezó cuando Rentería le preguntó a Cesar Augusto Londoño: “¿Usted es amigo personal de Mateus Uribe o del empresario?, es que se le nota una preferencia, lo defiende más de la cuenta”.

Londoño respondió: “No sé quién es el empresario, no soy amigo de Mateus, no lo conozco; solo lo he visto jugando. Me parece un gran jugador”.

Luego, Rentería agregó: “A mí también me parece buen jugador, pero no me peleo con los compañeros por él”, ante lo cual Londoño se justificó: “Cuando un compañero dice que jugó mal ante Argentina, pues yo peleo porque no me parece justo. Pero usted hablo mal de él”.

Y posteriormente, el propio Londoño subió el tono: “No nos entendemos cuando usted me pregunta si soy amigo de él o conozco al empresario porque le debo algún favor a él o al empresario. Eso no me parece ni bien hecho ni correcto. Usted me conoce bien y sabe que a nadie le sobo chaqueta”.

“Lo conozco bien, pero no sé cuáles son todos sus amigos en materia de fútbol”, añadió Rentería.

En este momento, Londoño le volteó la situación a su compañero con el siguiente comentario: “En la Selección no tengo amigos. Mis informaciones van por otro lado. Lo que pasa es que yo lo confrontó a usted y, con los años, no sé si usted se está acobardando en la confrontación”.

“Usted cuando está perdiendo, habla de los años. Como si no tuviera muchos”, concluyó Rentería.

En audio, el alegato completo (desde el minuto 32:42):