“Junior no ha demostrado que sea copero, copero de Libertadores”, indicó en el programa Fox Radio Colombia, donde analizó el presente del elenco barranquillero, el cual ha perdido todos sus partidos en el certamen continental.

Y explicó que así haya sido finalista de Sudamericana, el cuadro barranquillero no sabe afrontar la Libertadores: “Una es la ropa de Libertadores y otra la de Sudamericana, y cuando los equipos no tienen esa jerarquía, que Junior todavía no tiene, deben ir aprendiendo”.

Además, argumentó que la falta de peso internacional es un tema que el conjunto barranquillero “ha demostrado en cada una de las Copas Libertadores que ha jugado”.

“A Junior le queda bien la talla de Sudamericana”, concluyó.

En video, las palabras de Óscar Córdoba: