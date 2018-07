A ‘Juanfer’ le preguntaron si ha estado al tanto del supuesto interés que el actual campeón de la Champions League tiene por él y esto respondió:

“Del tema yo no sé. Eso se le toca a las personas que saben del tema. En la calle sí me lo dicen. Uno como jugador se siente muy halagado de que el Real Madrid esté interesando en mi”.

En seguida, Vicky Dávila asumió, como la mayoría de oyentes, que con esas afirmaciones Quintero estaba confirmando el supuesto interés y le preguntó al jugador: ¿O sea que nos lo está confirmando? ¿Sí hay un interés?

Quintero dio un paso atrás en lo que aseguró en su primera respuesta y afirmó:

“Eso es lo que la gente me dice en la calle, porque la verdad es que no me gusta dejarme llevar por las noticias que pasan. Si en realidad está pasando eso, para mí es muy bonito, me llena de mucho orgullo porque he hecho las cosas bien hasta ahora.

Pero vamos a hablar de la realidad yo soy jugador de River, yo no tengo nada firmado, no he hablado con nadie del Real Madrid. He hablado solo con la gente de River porque me tengo que presentar”.