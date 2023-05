Pedro Sarmiento, entrenador del Once Caldas, también opinó sobre la actual situación del Deportivo Independiente Medellín, la cual, hizo que el entrenador David González saliera por la puerta de atrás.

El presente del Medellín no es bueno. A falta de un par de compromisos para que finalice el ‘todos contra todos’, el ‘Poderoso’ está a un paso de quedarse afuera del selecto grupo de los ocho. Este 11 de mayo, en el Atanasio Girardot, Medellín recibirá la último de la tabla de posiciones, Once Caldas, elenco que al igual del DIM, necesita sumar.

Para los micrófonos de Win Sports, Pedro Sarmiento opinó sobre el presente del DIM, y confesó que guarda un profundo respeto por dicha institución.

“Yo no puedo opinar del Medellín, yo lo veo jugar, pero no puedo hablar del rival. Yo estuve en el DIM tengo unos sentimientos gústele o no le guste al que sea .Yo quiero que en las cosas les vaya bien. Si hablo de la parte técnica o táctica se va a molestar el técnico, de pronto hablo de otras cosas, se van a molestar en otro lado, tengo que ser prudente. Obviamente no es la situación más cómoda, pero yo guardo reserva de lo que pienso de un equipo“.