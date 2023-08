La futbolista española que salió campeona con España en el Mundial Femenino sin saber que su papá había muerto poco antes de empezar la final dejó en evidencia su situación emocional.

Olga Carmona, que marcó el tanto del triunfo 1-0 de su seleccionado contra Inglaterra en el duelo definitivo en Australia, plasmó el momento agridulce en un conmovedor mensaje sobre su progenitor.

La futbolista de 23 años acudió a su cuenta personal de X (antes Twitter) para referirse al fallecimiento de su padre, del que apenas vino a conocer su deceso luego de coronarse en el certamen internacional.

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió la jugadora en un mensaje emotivo.