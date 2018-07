Guardiola en sus charlas muestra el respaldo que tiene con su plantel ante las críticas de los medios: “Los defenderé hasta el final en la rueda de prensa, pero acá les diré la verdad”.

Además, hace hincapié en los errores: “Hoy no he visto pasión por ganar. Algunos de ustedes juegan mejor cuando están enojados conmigo. Si tienen que odiarme, adelante, no pasa nada”.

“En cada entrenamiento, en cada partido, tienen que estar listos”, apuntó en otro aparte de la grabación.

Finalmente, el video cierra con el entrenador pidiéndoles actitud a sus dirigidos: “Sé que ustedes tienen talento y calidad, pero para convertirnos en el mejor equipo, tienen que aprender a jugar con valentía”.

Acá, los momentos de motivación: