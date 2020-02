green

Rangers de Escocia, equipo de delantero colombiano Alfredo Morelos, se chocará con la escuadra alemana Bayer Leverkusen.

Otras contiendas llamativas son las que mide a los elencos de España con los de Italia: Sevilla vs. Roma y Getafe vs. Inter de Milán.

Acá, todas las llaves:

– Istambul Basaksehir (TUR) vs. Copenhague (DIN)

– Olympiacos (GRE) vs. Wolverhampton (ING)

– Rangers (ESC) vs. Bayer Leverkusen (ALE)

– Wolfsburgo (ALE) vs. Shakhtar Donetsk (UCR)

– Inter de Milán (ITA) vs. Getafe (ESP)

– Sevilla (ESP) vs. Roma (ITA)

– Eintracht Frankfurt (ALE) vs. Basel (SUI)

– Lask Linz (AUT) vs. Man. United (ING)

El certamen se extenderá hasta el miércoles 27 de mayo, cuando se disputará la final a partido único en la ciudad polaca de Gdansk. El campeón obtendrá como premio un cupo para la próxima Champions League.