La salida de William Amaral de Atlético Nacional sorprendió a propios y extraños, en medio de una participación irregular por parte del equipo verdolaga en lo corrido de la temporada.

John Jairo Bodmer, cuyo camino fue exaltado por Carlos Antonio Vélez, llegó como reemplazo para ese cargo, lo que de paso abrió paso a un video de presentación del nuevo estratega.

La periodista Juliana Salazar, desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), replicó las imágenes en las que el bogotano expresó cuáles son sus planes dentro de la institución.

No obstante, a pesar de que Bodmer tiene un mundial encima, apareció una grabación que abrió paso a la controversia por las declaraciones por parte del director técnico de 41 años.

“Nos trajeron un hincha de Millonarios”, aseguró una persona en la misma mencionada red social que replicó el fragmento de un video en la entrevista que le hicieron al estratega cuando estaba como parte de Tigres.

La conversación se presentó el 30 de abril de 2018 con la cuenta de Facebook de Saque de meta, que le hizo una transmisión en vivo y que permitió conocer detalles sobre la trayectoria del bogotano.

Desde el minuto 34:40 de esta grabación le llegó la pregunta sobre qué equipo le gustaría dirigir, en donde sucedió el guiño para Millonarios y los fanáticos de la escuadra capitalina.

Si bien en la misma respuesta dejó claro que no tiene alguna clase de afinidad hacia la institución azul, sí expresó su predilección en ese momento por llegar a ese club.

“¿Qué equipo me gustaría dirigir a nivel de Colombia? Millonarios. No soy hincha de Millonarios, nunca lo seguí, no lo he seguido, pero me gustaría porque tiene una hinchada muy fiel. En las buenas y en las malas los hinchas de Millonarios siempre van al estadio”, aseguró.