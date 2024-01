Independiente Santa Fe comenzó con pie derecho la Liga BetPlay I-2024 y luego de dos fechas es colíder del campeonato con seis puntos.

En la fecha 1 venció como visitante a Deportivo Pasto con gol de Rodallega. En la segunda jornada derrotó 3-1 a Envigado FC con doblete del mismo protagonista y otro de Francisco Chaverra, le cual se robó todas las miradas.

(Vea también: Francisco Chaverra habló luego de su golazo con Santa Fe: “No me lo imaginaba”)

Ahora este martes visitará a La Equidad en el marco de la fecha 3, el cual se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Techo desde las 8: 30 p. m. El juez central será el bogotano Andrés Rojas.

Hasta el momento, el cuadro ‘Cardenal’ ha podido contar con tres de los cuatro fichajes que aún no han debutado con la camiseta del ‘León’. Ellos son los argentinos Marcelo Ortiz y Facundo Agüero, además del uruguayo Agustín Rodríguez, a quienes no les ha llegado el transfer, razón por la que no han podido ser inscritos en Dimayor.

A ellos se le suma Santiago Cuero, lateral izquierdo que llegó cedido desde Fortaleza y que no ha podido estar en los dos primeros juegos por lesión. Sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y se conoció que aún le restan 3 semanas más de recuperación.

Lee También

De ser así, se perderá el juego ante La Equidad, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Deportivo Cali. Es decir que debutaría con Santa Fe hasta mediados de febrero, cuando visite al Deportivo Pereira.

Informe Departamento Médico – Santiago Cuero https://t.co/TzDEnTW7KM — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 25, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.