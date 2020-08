green

Carlos Antonio Vélez se quejó en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, de que en varios países de Europa y América ya se reanudó el fútbol, menos en Colombia y de que entes como el IDRD, Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, digan que se debe contar con el aval de Claudia López y de los epidemiólogos para autorizar partidos profesionales en la capital del país.

“Acá hay mucho sabio, como la [directora] del IDRD, que dice que tenemos que hablar con la alcaldesa, la genio… la alcaldesa que tenemos; que hay que hablar con los científicos y sabios para saber si se puede jugar un partido al aire libre, cuando por televisión vemos que en todas partes se está jugando y que el virus está presente”, señaló inicialmente.

Acto seguido, arremetió contra López y sus medidas para combatir la pandemia del coronavirus: “En Bogotá estamos en manos de esta ciudadana que dice, se contradice, avanza, se frena, dice que sí y después se da vuelta para decir que no; la verdad no es propiamente su mejor aliada”.

“Es de lo peor que ha pasado por la capital y será recordada como la razón de ser de la quiebra total de la empresa bogotana, y de ahí dependen Millonarios y Santa Fe”, enfatizó.

El comentarista, que constantemente sale de su temática deportiva para tocar temas políticos, también aprovechó su espacio para referirse al senador Gustavo Petro, otro blanco de sus críticas.

“En ese fallo que favorece al señor Petro [que deberá ser indemnizado por la destitución de la que fue objeto por parte de la Procuraduría encabezada por Alejandro Ordoñez cuando fue alcalde de Bogotá] no dice que él sea inocente”, apuntó.

E hizo su propio análisis: “La interpretación legal y jurídica es que la Contraloría y la Procuraduría no tienen por qué castigar a aquellos que de por medio no tengan una sentencia, pero no está diciendo que se le exonera de los cargos, que no es culpable o que es inocente. Es interpretación. Pero hay mercachifles de la mentira que se aprovechan para hablar de que esas son las ventajas de la democracia”.