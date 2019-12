View this post on Instagram

#TiendaVerde | Cuando te pones esta camiseta te vistes de historia. Es la camiseta que nos representa, la que nos pone a gritar, a sufrir y enloquecer. En el 2020 queremos que sigas alentando al Verde. Ponte la camiseta y acepta el RETO de vestirte con la nueva del #ElVerdeDeMiVida 🇳🇬