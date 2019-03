“No alcanza con ser campeón de la Copa (Libertadores) y goleador del Mundial de Clubes”, reflexionó Caicedo en esa red social, minutos después de conocer la primera convocatoria del técnico portugués para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, que se jugarán el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Santos Borré, de 23 años, fue convocado en un par de ocasiones por José Pékerman para partidos amistosos y de Eliminatorias de la Selección Colombia en 2015 y 2016. Sin embargo, en los últimos años no fue tenido en cuenta.

Esa situación fue la que expresó su novia en el tuit que escribió en la mañana de este lunes. De paso, ella les respondió a varias personas que respondieron a su publicación diciéndole que hace una buena cantidad de tiempo que Santos Borré no marca con River Plate.

“Hace 4 partidos no marca, ¿te parece hace rato? Por Dios, vivimos en un mundo en el que si no es ya mismo, no sirve”, concluyó la periodista ante uno de esos comentarios que recibió.