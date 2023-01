Este domingo 29 de enero, Novak Djokovic superó al griego Stefanos Tsitsipas y ganó su décimo Australian Open, el cual le sirvió para igualar los 22 ‘grand slams’ de Rafael Nadal y recuperar el número uno del ranking mundial ATP.

‘Nole’ acudió a Melbourne como gran favorito, pero su camino no fue fácil, pues una lesión en la pierna izquierda en los días previos casi lo aparta del torneo.

Recuperado del dolor y con un tenis sublime en octavos y cuartos de final, llegó el turno de la controversia: primero, dudas de si había fingido la lesión; luego, unas imágenes de su padre con aficionados con simbología prorrusa, que hicieron que no viera en directo la semifinal y la final.

Sin embargo, esto no fue motivo para derrumbar al deportista serbio, que se impuso en un apretado duelo con el griego por 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

“Este ha sido uno de los torneos más desafiantes que he jugado en mi vida considerando las circunstancias”, dijo ‘Nole’ en la ceremonia de entrega del trofeo, donde lucía una chaqueta con el número 22 estampado.

Y agregó: “Esta, probablemente, es la mayor victoria en mi vida considerando las circunstancias“.

15 years after his first Grand Slam triumph, it still means so much to @DjokerNole 🏆#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1To4eWIJIJ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023